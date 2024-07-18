Чудесное утро.
Умыться, полезный завтрак к морю! Снова купались, загорали, разговаривали.
Пришла Света, принесла ткань для фотосессии - ух круто!! В лагерь, сборы.
Спустились вниз, дождались катер, и помчали!
Любимое традиционное - чебурек вкуснейший в хорошем кафе на набережной. И домой!! Жарища. Машина максимально показывала температуру воздуха +49.
А у нас кондиционер в машине не работает. Завтра разбираться буду.
Но стойко доехали)))
Дома счастливые одичавшие дети спрашивали, когда мы снова уедем 🤣. Конечно: свобода слова, друзья с ночевкой, бассейн без ограничений и вредная еда)))
Разобрать рюкзаки, две стирки, убраться дома.
Все прекрасно!!!