Чудесное утро.

Умыться, полезный завтрак к морю! Снова купались, загорали, разговаривали.

Пришла Света, принесла ткань для фотосессии - ух круто!! В лагерь, сборы.

Спустились вниз, дождались катер, и помчали!

Любимое традиционное - чебурек вкуснейший в хорошем кафе на набережной. И домой!! Жарища. Машина максимально показывала температуру воздуха +49.

А у нас кондиционер в машине не работает. Завтра разбираться буду.

Но стойко доехали)))

Дома счастливые одичавшие дети спрашивали, когда мы снова уедем 🤣. Конечно: свобода слова, друзья с ночевкой, бассейн без ограничений и вредная еда)))

Разобрать рюкзаки, две стирки, убраться дома.

Все прекрасно!!!

