Enjoy small things

Do we value what we have? hmmm the best gifts are the feelings and emotions that are conveyed, for example, good photos. Of course, no one is bitter about candy like a camera, I won't deceive anyone :)

_____________________________

¿Valoramos lo que tenemos? hmmm los mejores regalos son los sentimientos y las emociones que nos transmiten, por ejemplo, unas buenas fotos. Por supuesto, a nadie amarga un dulce como pueda ser una cámara, no voy a engañar a nadie :)