Aspe from Astun

What a beautiful mountain, and with the contrast of lights it becomes something totally magical. It is a luxury to be able to enjoy these views, we are not going to deceive ourselves, it is to remain a good time contemplating it.

Que preciosidad de montaña, y con el contraste de luces se vuelve algo totalmente mágico. Es un lujo poder disfrutar de estas vistas, no nos vamos a engañar, es para quedarse un buen rato contemplándolo.