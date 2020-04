Remote work

These days it's all the rage, having the office at home and working from a distance. As many say, I'm sure quite a few people will realize that there are things that can be done by video call instead of meeting.

Estos días es lo que está de moda, tener la oficina en casa y trabajar en la distancia. Como dicen muchos, estoy seguro de que bastantes personas se van a dar cuenta de que hay cosas que pueden hacerse por videollamada en vez de quedar.