Caterpillar

I'm gonna try to get more animals out this month, as much as possible of course. A big little caterpillar snacking on an ordinary lawn. Pity about the digital zoom (although it is very good), and about my pulse to stay close. Photo with low light what did not help.

_____________________

Voy a intentar sacar más bichos este mes, en la medida de lo posible claro. Una pequeña gran oruga merendando en un césped cualquiera. Lástima de zoom digital (aunque es muy bueno), y sobretodo de mi pulso para quedarme cerca. Foto con poca luz lo que no ayudaba.