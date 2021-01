The one about attentiveness of 80 level

Сидела я, слушала музыку и ничто не предвещало ничего😁 Пока я не подумала: "О! Надо сегодня огонь покрутить!" Тем более погода располагала.

Мы сели на велики и двинули на Бакальскую косу. Хотелось покрутить именно там. Приехали. Стали ждать темноты. А когда дождались, оказалось, что ни у кого нет поджига: ни спичек, ни зажигалки. Ничего. Ну что делать... Собираемся обратно... К тому времени небо стемнело полностью, показав нам невероятную красоту! Космос на ладони! Такого количества звëзд я уже давно не видела!

Вернулись. Купили зажигалку, попили чай и, согревшись, поехали обратно, доводить дело до конца 😊 Правда, до косы мы так и не доехали.

Это был мой первый "самостоятельный" огонь, когда я всю организацию и заправку пои осуществляла сама ☺🙃 Только вечно мне с ветром везëт... Пока катались туда-сюда, поднялся😞



I was sitting, listening to music and nothing boded anything😁 Until I thought: "Oh! I need to spin the fire poi today!" Moreover, the weather was favorable.

We got on the bikes and moved on to the Bakal spit. I wanted to spin there. We have arrived and began to wait for darkness. And when darkness came, it turned out that no one had no matches and no lighter. We had nothing. Well what to do ... We are going back ... By that time the sky had completely darkened, showing us incredible beauty! Space in the palm of your hand! I haven't seen so many stars for a long time!

Have returned. We bought a lighter, drank tea and, warmed up, drove back to finish our job 😊 True, we never got to the Bakal spit.

It was my first "independent" fire poi, when I carried out the whole organization and refueling the poi by myself. ☺ Only I am always lucky with the wind ... While we were rolling back and forth, it rose up.