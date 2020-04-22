Восхитительный день!

С утра доделала документы для рзв, сбегала на почту и отправила. Ура! Дело сделано!

Погода +26С, апрель, Сибирь. Ну не чудо ли???

Домой не хочется, а гулять - да! Помчала к Маше, хорошо поболтали.

Листики на глазах распускаются - еще вчера почти ничего не было. Как же хорошо.... Душа поет.

А потом... надела шифоновое платье и босоножки (!!!! еще раз: Сибирь, апрель), я пошла в лес....

И с любимым штативом для телефона "Эдуардо" (гыыыыы) наделали кучу классных фото! И даже танцы в лесу...

Примчать домой, навести большие порядки на улице, жечь костры и кайфовать... Спасибо, Жизнь!!!!