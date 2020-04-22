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Восхитительный день! by natalytry
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Восхитительный день!

С утра доделала документы для рзв, сбегала на почту и отправила. Ура! Дело сделано!
Погода +26С, апрель, Сибирь. Ну не чудо ли???
Домой не хочется, а гулять - да! Помчала к Маше, хорошо поболтали.
Листики на глазах распускаются - еще вчера почти ничего не было. Как же хорошо.... Душа поет.
А потом... надела шифоновое платье и босоножки (!!!! еще раз: Сибирь, апрель), я пошла в лес....
И с любимым штативом для телефона "Эдуардо" (гыыыыы) наделали кучу классных фото! И даже танцы в лесу...
Примчать домой, навести большие порядки на улице, жечь костры и кайфовать... Спасибо, Жизнь!!!!
22nd April 2020 22nd Apr 20

Natalya Trushnikova

@natalytry
37% complete

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