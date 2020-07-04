Очень доброе утро!

С Маргошей поехали в 7 утра. Я считала, что мне не нравится ездить в компании, что мне по кайфу в одиночестве, ни к кому мол не привязана, но нет! Получила массу удовольствия)) Надо всяко пробовать.

Потом субботняя уборка, и мне написал ЛешаТ. - по делам был в нашем районе. Чудно посидели пообщались!

Потом поменяла сломанные наушники в ДНС, а потом Любаша приехала.

Погуляли, сходили к лошадям (которых не было), погуляли по лесу, подышали - вчера был сильный дождь, ароматы свежести и растопленной смолы сосен - потрясающие!

Потом поехала забрать сына.

Л.Галя приехала на Алтай

