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Очень доброе утро! by natalytry
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Очень доброе утро!

С Маргошей поехали в 7 утра. Я считала, что мне не нравится ездить в компании, что мне по кайфу в одиночестве, ни к кому мол не привязана, но нет! Получила массу удовольствия)) Надо всяко пробовать.
Потом субботняя уборка, и мне написал ЛешаТ. - по делам был в нашем районе. Чудно посидели пообщались!
Потом поменяла сломанные наушники в ДНС, а потом Любаша приехала.
Погуляли, сходили к лошадям (которых не было), погуляли по лесу, подышали - вчера был сильный дождь, ароматы свежести и растопленной смолы сосен - потрясающие!
Потом поехала забрать сына.
Л.Галя приехала на Алтай
4th July 2020 4th Jul 20

Natalya Trushnikova

@natalytry
Сибирская болотная кикимора с камерой Canon. Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни вместе с сыном, коллекционирую потрясающих друзей, живу!
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