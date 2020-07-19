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Зонтик большого одуванчика by natalytry
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Зонтик большого одуванчика

Утро началось бодро и прекрасно - ранне-утренняя велопрогулка с Ритой через лес, на пляж. Купались, одни! Так чудесно!
Домой приехала, проснулся сын, и.. сопли...
Планы сразу изменились: сына к папе не везу (это еще и к лучшему, ситуация изменилась со вчерашнего вечера)
Должна была быть съемка в полях подсолнухов со Светой П., но ее тоже перенесла.
И планировала уехать к Свете Л. - с ночевкой, а утром съемку. Тоже отложили.
В итоге: лечения, безделия.
Дураций какой-то диванный день получился.
Вечером сходила на терапевтическую прогулку - вместо УтреннихСтраниц ВечерниеРазговоры с самой собой)))
Разложила тараканов по полочкам, навела немного порядки в голове.
19th July 2020 19th Jul 20

Natalya Trushnikova

@natalytry
Сибирская болотная кикимора с камерой Canon. Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни вместе с сыном, коллекционирую потрясающих друзей, живу!
60% complete

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