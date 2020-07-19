Зонтик большого одуванчика

Утро началось бодро и прекрасно - ранне-утренняя велопрогулка с Ритой через лес, на пляж. Купались, одни! Так чудесно!

Домой приехала, проснулся сын, и.. сопли...

Планы сразу изменились: сына к папе не везу (это еще и к лучшему, ситуация изменилась со вчерашнего вечера)

Должна была быть съемка в полях подсолнухов со Светой П., но ее тоже перенесла.

И планировала уехать к Свете Л. - с ночевкой, а утром съемку. Тоже отложили.

В итоге: лечения, безделия.

Дураций какой-то диванный день получился.

Вечером сходила на терапевтическую прогулку - вместо УтреннихСтраниц ВечерниеРазговоры с самой собой)))

Разложила тараканов по полочкам, навела немного порядки в голове.

