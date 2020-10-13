Мчит ракета

Сегодня отличный крайне продуктивный день!

Сына проводила в школу, сама в парке на скамейку села, в заметках порядок навела, назвала сегодняшний день "Днем закрытия хвостов", составила список дел, и домой.

Суп сварила, пару шкафов разобрала, холодильник отмыла.

За сыном и прогулка по парку с Викой и ее мамой Екатериной. Я в босоножках и платье))) Хехе)))

Домой, и продолжение стахановскими темпами: комод вернула со 2 этажа на первый, и начала эпичный разбор игрушек. Завалиться....

Потратила на это дело часа 4, не меньше. Задолбалась знатно, зато!!! Какой теперь порядок в зале - боже мой, шок дня.

И в Вовиной комнате навела красоту. Так уютно там теперь..

Вечером семейный ужин, маникюр-педикюр пока мальчишки заняты кто уроками, кто играми.