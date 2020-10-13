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Мчит ракета by natalytry
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Мчит ракета

Сегодня отличный крайне продуктивный день!
Сына проводила в школу, сама в парке на скамейку села, в заметках порядок навела, назвала сегодняшний день "Днем закрытия хвостов", составила список дел, и домой.
Суп сварила, пару шкафов разобрала, холодильник отмыла.
За сыном и прогулка по парку с Викой и ее мамой Екатериной. Я в босоножках и платье))) Хехе)))
Домой, и продолжение стахановскими темпами: комод вернула со 2 этажа на первый, и начала эпичный разбор игрушек. Завалиться....
Потратила на это дело часа 4, не меньше. Задолбалась знатно, зато!!! Какой теперь порядок в зале - боже мой, шок дня.
И в Вовиной комнате навела красоту. Так уютно там теперь..
Вечером семейный ужин, маникюр-педикюр пока мальчишки заняты кто уроками, кто играми.
13th October 2020 13th Oct 20

Natalya Trushnikova

@natalytry
Сибирская болотная кикимора с камерой Canon. Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни вместе с сыном, коллекционирую потрясающих друзей, живу!
85% complete

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