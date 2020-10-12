Утренний туман

Денек получился нервным и неровным!

Привела сына в школу: по пути настроение отличное, тепло, туманчик, красотища!

Приходим, и я понимаю, что... забыла взять рюкзак.

Трындец.

Сына сдаю, педагогу объясняю ситуацию, мчу домой.

А в голове строгий голос педагога из моего детства, из школы: "Речкунова, а голову ты не забыла???" (причем интонация от преподавателя по танцам Татьяны Александровны 😂 и первая буква "Р" такая громкая, раскатистая)))))

Хорошо, что Катя дала свой вел - побыстрее получилось.

К 11, как обычно, поехала за сыном.

Чувствую - запах в машине очень неприятный, паленым.

Аккуратненько добрались до дома, подгон. Звоню брату: спасай. Сказал, приедет.

И бегом забирать Степу с учебы, на автобусе. Вове понравилось)))) 😀

Приехали, я начала готовить отбивные под сыром, ммм.

Брат приехал, под капотом все облазил - все в норме вроде.

Вечером с Димой поехали за учебником Степе, и когда приехали, нашли источник проблемы: от заднего колеса вонь идет.

Колодки тормозные??

Возможно. Завтра поеду в автомастерскую, буду выяснять.