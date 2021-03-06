Милый субботний день

С утра напекла блинчиков - сегодня вся семья в сборе, обычно в выходные Степа уезжает к маме. Позавтракали, экспресс-уборку навели (дети помогли с пылесосом), и пошли гулять в поля с Роем. Прогулка замечательная!

А меня ещё с утра одолело упадническое настроение, шла молчала.

Позвонил брат: свободен сегодня, можно к нотариусу съездить, оформить отказ от наследования. Я нашла контакты, записалась.

Съездили и все сделали.

Домой, через ТЦ Галерея.

Всё, нафиг, надоело! Заканчиваю предпутешественный растянутый шопинг, всё у меня есть.

Домой, приготовила вкуснейшие отбивные.

А там и Дима с бассейна приехал.

После ужина пошла гулять - сегодня днём было тепло, а вечером резко похолодало, и такой ветер был классный... Свежий, пахнущий одновременно снегом и весной. Непередаваемый аромат!!

С Лю болтала.

Потом СПА-заплыв: душ, скраб, маски, крема, массаж.

А перед сном - фильм "Люби их всех". Понравилось!! Под впечатлением, о многом задумываться заставляет