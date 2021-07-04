Жёстко заболела

День второй.

И я даже понимаю уже, о чем через болезнь говорит мне моё тело. Когда же закончу эксперименты?..

Болит несвязанно: горло (не могу даже воду пить, так больно), перешло на ухо. Болит желудок - спазмом. Отпускает только от обезболивающих. Тело ломит, поясница болит. В голове туман.

И это всё ужасно портит настроение и фон жизни снижает.

Но я, конечно, с утра напилась таблеток, и как обещала, доехала до Оли - они с детьми прилетели, поселились на Ставропольской. Там пару-тройку часов разбирались со съёмными квартирами (пока безуспешно), потом домой.

Обалдели, когда выяснили, что Оля хорошо знает мою Лю тёмную!!!! Это был шок.

Домой кое-как (сложно за рулём), уснула на несколько часов. Проснулась - постельное белье хоть выжимай, сразу в стирку. Хотя температуры нет.

Не ела и не вставала.

А завтра такая сложная, но интересная неделя начинается!! Как всё не вовремя(( но если я включу мозги, всё становится понятно. Всё не зря и для чего-то