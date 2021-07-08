Школа Флористики, день4

Отличный день!

Для начала, я наконец-то выспалась)))))

Потом вкусный сюрприз возле машины - день сразу задался))

Сегодня делали спиральный букет летний, а потом - на каркасной основе, которую вчера создавали. Прям кайфую, наслаждаюсь от всего...

И самое главное.. снова фотографирую. И получаю от этого много сил!

В обеденное время гулял по Кубанской набережной, ходила за Мост поцелуев. Сидела на деревянном помостике. Солнце, лето! Счастье)))

Нас пораньше отпустили, приехала домой, навела порядки (давно не убиралась). Поняла, почему мне плоховато и что еще не так творится с организмом - почки. Ряд очевидных симптомов, плюсом боль в пояснице. Но так я пропила антибиотики, должна выздороветь.

Вечером после уборки-стирки сделала сразу фотографии с сегодняшнего дня. Скинула девочкам, пищат от радости))) Пришла идея про донаты, обрадовались и посыпалось мне радость на карту)))

А после этого на Авито хвосты для Ал-дра опубликовала.

Мне так нравится, когда у меня много сил, и эти силы я взяла из любимого дела, из фотографии. И ещё мне очень нравится флористика и работа с цветами.

Бонус дня - Ольга, которая "видит" и которая меня поразила информацией про меня.