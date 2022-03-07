Я купила машину!!!!

И мне разбили машину. И это все. Я в ярости и истерике, я боюсь садиться за руль, это пятая авария за полгода. У меня нет сил, я всё.
Начнем сначала: утро восхитительно: позвонить продавцам, в город, все еще раз посмортеть, подписать договор купли-продажи, отдать деньги, безумно счастливая - вперед! Сначала в Тит, брату на оценку, потом Оля приехала моя волшебница: с шампанском, цветами, шариком!! Поливали колеса игристым, хохотали и были счастливы!
Ставлю машину у дома брата, идем в дом пить кофе, радоваться.
Через полчаса выхожу во двор - ехать пора, и... слышу металлический удар. Вылетаю из калитки: в маю (!!) стоящую машину въехал соседский автомобиль, тоже без водителя - просто скатился.
И тут меня порвало.
Пятая авария за полгода, мне страшно, я все предыдущие разы стойко держалась, а теперь больше не могу. Кричала, плакала, ругалась.
Брат сказал: "поедешь к хорошей бабушке, она правда поможет". Оля пообещала завтра свозить, забрала меня к себе.