Previous
Next
by natalytry
Photo 848

Отличный продуктивный день: с утра чистота-красота, потом купить масло, фильтра и пр и сдать машину в автосервис: замена масла, ремня ГУР, поставить новые фонарь и поворотники.
Пока машинку делали, меня забрала Оля, искали варианты отдыха на выходных в Сочи/Абхазия или в Анапу.
Согласовали с Викой, нашли чудесный отель на первой линии с подогреваемым бассейном. Довольны!!!
Забрала машинку, домой. Порядки, ужин, покрасить волосы и сделать маникюр.
Завтра встреча в администрации с помощником депутата. Посмотрим.
24th May 2022 24th May 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
232% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Server 2 Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Feedback / Contact  ·  Advertise