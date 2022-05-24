Отличный продуктивный день: с утра чистота-красота, потом купить масло, фильтра и пр и сдать машину в автосервис: замена масла, ремня ГУР, поставить новые фонарь и поворотники.

Пока машинку делали, меня забрала Оля, искали варианты отдыха на выходных в Сочи/Абхазия или в Анапу.

Согласовали с Викой, нашли чудесный отель на первой линии с подогреваемым бассейном. Довольны!!!

Забрала машинку, домой. Порядки, ужин, покрасить волосы и сделать маникюр.

Завтра встреча в администрации с помощником депутата. Посмотрим.