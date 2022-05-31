У Вики сегодня ДР!!

Утром снова в ГИБДД - ура, я поставила машину на учёт!!!

Днём в Тит, забежала к Свете.

И по пути в Вел у машины начали сильно плавать обороты, закончилось тем, что машина перестала заводиться. Прям на светофоре. Угу 😡.

Всех подняла - и брата, и Александра.

В итоге примчал шеф брата и автослесарь из сервиса Саши.

Победили, ура!! Отказалось, шланг надорвался, фуууух. Поменяли.Это мелочи.

В Величк, полить саженцы,нарвать метровых пионов, в флор магазине упаковать.

И к Вике!

Поздравляли, вкусно ужинали, танцевали, запускали фейерверк... Чудо вечер