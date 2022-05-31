У Вики сегодня ДР!!
Утром снова в ГИБДД - ура, я поставила машину на учёт!!!
Днём в Тит, забежала к Свете.
И по пути в Вел у машины начали сильно плавать обороты, закончилось тем, что машина перестала заводиться. Прям на светофоре. Угу 😡.
Всех подняла - и брата, и Александра.
В итоге примчал шеф брата и автослесарь из сервиса Саши.
Победили, ура!! Отказалось, шланг надорвался, фуууух. Поменяли.Это мелочи.
В Величк, полить саженцы,нарвать метровых пионов, в флор магазине упаковать.
И к Вике!
Поздравляли, вкусно ужинали, танцевали, запускали фейерверк... Чудо вечер