Ну и событий на один день досталось!!! Вагон и маленькая тележка.

Утром пораньше подъем: надо Стёпу с Катей отвезти в санаторий на побережье в Криницу.

А машина...не заводится!!! Вообще причина непонятна: стартер крутит, но не схватывает.

Начинаем искать варианты: с аккумулятором скинула клеммы - не спасло.

Большой вопрос к высоковольтным проводам, что идут на двигатель: ещё при покупке машины удивилась, что они все в изоленте. Начинаю вытаскивать клапана из движка... один рвется - он прям на пределе был.

Угу.

Время 7-15, естественно никуда пока не едем. Магазины запчастей работают с 9-00, в круглосуточные позвонила - нет данной детали в наличии.

Жду, быстренько делаю маникюр.

Провода в рюкзак и вперёд до Сограта.

Там нет таких тоже.

Ладно. Начинается атака: звонки Саше, звонки в Экзист, в Автояпонец, в Автодок.

Задача у всех одна и простая: надо быстро и качественно. Но получается либо очень дорого,либо несколько дней ждать.

Автодок красавцы! Нашли с доставкой на сегодня вечер. Ууу да!!!

Заказываю.

В это время приезжает Оля, предлагает нас отвезти.

Прыгаем в машину, за Катей и вперёд!

Дорога замечательная, настроение отличное.

Приехали, и к морю: пасмурно и намного прохладная вода,но искупались. И вкусные чебуреки)))))

Домой, по пути в городе забрать з/ч - и ремонт: пришлось ещё поменять свечи, и... Победа!!!

Машина на ходу, ихххааа)))))

Мы с Олей поехали прокатиться по ночному городу (нам же цыганам мало 500 км дороги за день), доехали до Вики.

А там...она у сына взяла Камаро, прокатилась до брата - ууууу какая красивая (и неудобная для пассажиров) машина!!!!

Концентрация эгоизма и пафоса))) мне понравилось))))

Брат со Светой тоже оценил