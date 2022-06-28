Ну и событий на один день досталось!!! Вагон и маленькая тележка.
Утром пораньше подъем: надо Стёпу с Катей отвезти в санаторий на побережье в Криницу.
А машина...не заводится!!! Вообще причина непонятна: стартер крутит, но не схватывает.
Начинаем искать варианты: с аккумулятором скинула клеммы - не спасло.
Большой вопрос к высоковольтным проводам, что идут на двигатель: ещё при покупке машины удивилась, что они все в изоленте. Начинаю вытаскивать клапана из движка... один рвется - он прям на пределе был.
Угу.
Время 7-15, естественно никуда пока не едем. Магазины запчастей работают с 9-00, в круглосуточные позвонила - нет данной детали в наличии.
Жду, быстренько делаю маникюр.
Провода в рюкзак и вперёд до Сограта.
Там нет таких тоже.
Ладно. Начинается атака: звонки Саше, звонки в Экзист, в Автояпонец, в Автодок.
Задача у всех одна и простая: надо быстро и качественно. Но получается либо очень дорого,либо несколько дней ждать.
Автодок красавцы! Нашли с доставкой на сегодня вечер. Ууу да!!!
Заказываю.
В это время приезжает Оля, предлагает нас отвезти.
Прыгаем в машину, за Катей и вперёд!
Дорога замечательная, настроение отличное.
Приехали, и к морю: пасмурно и намного прохладная вода,но искупались. И вкусные чебуреки)))))
Домой, по пути в городе забрать з/ч - и ремонт: пришлось ещё поменять свечи, и... Победа!!!
Машина на ходу, ихххааа)))))
Мы с Олей поехали прокатиться по ночному городу (нам же цыганам мало 500 км дороги за день), доехали до Вики.
А там...она у сына взяла Камаро, прокатилась до брата - ууууу какая красивая (и неудобная для пассажиров) машина!!!!
Концентрация эгоизма и пафоса))) мне понравилось))))
Брат со Светой тоже оценил