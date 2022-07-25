Подъем в 5, обновила педикюр - золотая лунка, покрасила волосы, уборка в кухне.

Собралась и вперёд: поздравить Эню с прошедшим ДР: чемоданчик косметики детской, сандалии белые и украшения для волос.

Оля не дома, заехала подарила, нацеловала и дальше помчала.

В Величк, купила по пути совершенно чудесную напольную лампу в серо-белых тонах и кучу всего по мелочи.

Оля с милым меня заехали забрали,и мы в Тимашевск: забрать его коллегу.

Вернулись ко мне на шашлыки, которые не удались: дождище льёт не переставая.

Вика приехала, банда: общение, смех, круть! Мне установили три светильника и 1 розетку))) кайф!

Ночь беспокойная, пришлось в капсульной квартире отдыхать.