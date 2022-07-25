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by natalytry
Photo 914

Подъем в 5, обновила педикюр - золотая лунка, покрасила волосы, уборка в кухне.
Собралась и вперёд: поздравить Эню с прошедшим ДР: чемоданчик косметики детской, сандалии белые и украшения для волос.
Оля не дома, заехала подарила, нацеловала и дальше помчала.
В Величк, купила по пути совершенно чудесную напольную лампу в серо-белых тонах и кучу всего по мелочи.
Оля с милым меня заехали забрали,и мы в Тимашевск: забрать его коллегу.
Вернулись ко мне на шашлыки, которые не удались: дождище льёт не переставая.
Вика приехала, банда: общение, смех, круть! Мне установили три светильника и 1 розетку))) кайф!
Ночь беспокойная, пришлось в капсульной квартире отдыхать.
25th July 2022 25th Jul 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
251% complete

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