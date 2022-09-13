Мир большой, я - маленький

Замечательный день.

Позавтракали, свозила Вову в парикмахерскую. А погодка после дождя - прелесть. Сын: "Так свежо, здорово, хочется по лесу погулять". Ну мы и поехали! Погуляли, дошли до озера, а та нам навстречу выскочила большая дружелюбная собака с четырьмя щенятами. Прыгали, нежились, ластились. Мы наигрались и домой - взять еды и вернуться. Накормили, довольные. Проводила Вову в школу пешком, на обратном пути слышу: малыши котята пищат. Посмотрела, черненькие, совсем крохи, только глаза открыли. Мама-кошка куда-то ушла, наверное.

Днем поделала домашние дела, приготовила ужин.

Вову встречать - а котята все так же орут, только обреченно так.... Подошла, подозвала. Один прибежал, понесли скорее домой. Подумали...и за вторым вернулись. Они ж крохи совсем, только глазки открыли... Коробка, пеленка, миска с молочком. Фыркают, носом в молоке пузыри пускают, не умеют еще. Достала пипетку, накормила.....

Так что у меня теперь появилось еще двое деток..

Съездили с сыном к брату - он нам ноут починил, как я рада!!!

Вову - спать, а сама наушники в уши и уборка в спальне. Вещи разбирать после переезда.