Мы помчали в Сочи!

Раннее утро, машину под окна к О., на такси и до ЖД вокзала.

Мы не на Ласточке, а на Тавриде - прекрасно: плацкарт, комфорт, режим горизонт, стук колёс, сын рисовал в скетчбуке, много разговаривали.

Прибыли в Адлер, и сразу - к нашему любимому ресторану, куда через полчаса примчали из аэропорта Лю и Варя!

Визг, писк, обнимашки.

Вкусно пообедали, обзвонили рядом отели, нашли подходящий вариант - и заселились!

Распаковались, днём пошли поздороваться с морем, а вечером прокатились до Парка Олимпийский, чётко попали на поющие фонтаны. Фредди Меркьюри, Бон Джови - прекрасно! Устали... Такси домой