Previous
Next
Мы помчали в Сочи! by natalytry
Photo 1082

Мы помчали в Сочи!

Раннее утро, машину под окна к О., на такси и до ЖД вокзала.
Мы не на Ласточке, а на Тавриде - прекрасно: плацкарт, комфорт, режим горизонт, стук колёс, сын рисовал в скетчбуке, много разговаривали.
Прибыли в Адлер, и сразу - к нашему любимому ресторану, куда через полчаса примчали из аэропорта Лю и Варя!
Визг, писк, обнимашки.
Вкусно пообедали, обзвонили рядом отели, нашли подходящий вариант - и заселились!
Распаковались, днём пошли поздороваться с морем, а вечером прокатились до Парка Олимпийский, чётко попали на поющие фонтаны. Фредди Меркьюри, Бон Джови - прекрасно! Устали... Такси домой
24th November 2022 24th Nov 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
327% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Server 2 Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Feedback / Contact  ·  Advertise