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Единственное фото за день by natalytry
Photo 1056

Единственное фото за день

Потому что некогда! Потому что умничка и продуктивная.
Утром: дома идеальный порядок. Приготовила грибной суп, разделила на 2 части: Вове оставила обычный, а себе суп-пюре. Вкуууусно!
И пошла побеждать: погодка сегодня холодная, но солнечно, и я разбирала гараж1 и гараж2. Красотища!!! Аж на душе чище стало.
Вечером сына на самбо, вернулись и чувствую: в горле и носу странные ощущения. В ход пошла народная медицина: лук, сало, крепкий напиток с перцем. Такое удовольствие)))))
Кухонный гарнитур стоит сегодня, не до него.
У Светика ДР, но она и дети сильно заболели - поеду поздравлять потом, как выздоровеет.
Выводы: столько сил появляется, когда живу только своей жизнью. Сама распределяю своё время, приоритеты. Не трачу чересчур много энергии на бесконечное общение, эмоциональные качели, думания. Спасибо..
7th December 2022 7th Dec 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
289% complete

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