Единственное фото за день

Потому что некогда! Потому что умничка и продуктивная.

Утром: дома идеальный порядок. Приготовила грибной суп, разделила на 2 части: Вове оставила обычный, а себе суп-пюре. Вкуууусно!

И пошла побеждать: погодка сегодня холодная, но солнечно, и я разбирала гараж1 и гараж2. Красотища!!! Аж на душе чище стало.

Вечером сына на самбо, вернулись и чувствую: в горле и носу странные ощущения. В ход пошла народная медицина: лук, сало, крепкий напиток с перцем. Такое удовольствие)))))

Кухонный гарнитур стоит сегодня, не до него.

У Светика ДР, но она и дети сильно заболели - поеду поздравлять потом, как выздоровеет.

Выводы: столько сил появляется, когда живу только своей жизнью. Сама распределяю своё время, приоритеты. Не трачу чересчур много энергии на бесконечное общение, эмоциональные качели, думания. Спасибо..