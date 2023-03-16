На старт, внимание! Март!!😍

Отличный движ: утром план дня расписала, уроки, помогла Вове придумать загадки. Повеселились, пока креативили! В душ, навела красоту. Вову на стрижку, приготовила вкусный обед, собралась и в город. С О. встретились на Молодежном, прогулялись обзвонили квартиры.

Все зацветает,такое счастье 😍

Домой, перекус, Вову с собой и на самбо. Пока он на тренировке 2 часа, я поехала в тренажерный зал на пробную тренировку. Понравилось!!! Зал простой и самый обычный, но тренер огонь. Бывший участник по пауэрлифтингу.

На обратном пути с Вовой хохотали и читали русско-абхазский разговорник.

Попали в пробку - огромный мост-развязку возле станицы соединяют.

Душ и отдых... Хорошо....