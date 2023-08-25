Вспомнил детство

Моя батарейка заряжена по максимуму!!
Подъем в 6, весь бюджет после поездки свела, приготовила завтрак и сразу обед.
С сыном купили к школе рубашки в спец магазине и галстук.
Получили удовольствие от прогулки в парке.
Забыла заправиться, меня спасала РР.
Со свекровью бывшей обсудили ряд моментов по дому.
Всех накормила, и в Величк.
Кошка, маникюр, педикюр.
Подарки для брата и в гости - пока я отдыхала в Дербенте, они переехали окончательно, ура!!!
И обратно в Крд, через О.
Дома уже собраны рюкзаки на завтра)))
Какая чудесная жизнь неугомонная.