Вспомнил детство

Моя батарейка заряжена по максимуму!!

Подъем в 6, весь бюджет после поездки свела, приготовила завтрак и сразу обед.

С сыном купили к школе рубашки в спец магазине и галстук.

Получили удовольствие от прогулки в парке.

Забыла заправиться, меня спасала РР.

Со свекровью бывшей обсудили ряд моментов по дому.

Всех накормила, и в Величк.

Кошка, маникюр, педикюр.

Подарки для брата и в гости - пока я отдыхала в Дербенте, они переехали окончательно, ура!!!

И обратно в Крд, через О.

Дома уже собраны рюкзаки на завтра)))

Какая чудесная жизнь неугомонная.