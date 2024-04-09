Весна, любоф

Начинаем чудесную новую жизнь!
Сил немерено, таак здорово!!!
Ранний подъем, первая в этом году пробежка по зацветающему, распускающемуся парку - как же здорово!!!
И тюльпаны, и магнолии, и павлины кричат-мяукают!!! Веснаааа!
На обратном пути нарвала себе букет тюльпанов на заброшенном участке.
Стирка-уборка-готовка, вещи разобрать.
Сделала маникюр.
Скатала за теном для водонагревателя.
Посмотрела в Победе Айфоны.
Сходила в Галерею, но ничего не купила.
На обратном пути прошлась по красной - тоже вся в цветах, как хорошо!!! И зашла в ресторанчик прекрасный, с восхитительной летней террасой, весь в цветах. Красота!!! Лимонад вкусный.
Вечером продуктов закупила и вкусный ужин приготовила.