самая высокая смотровая площадка в Европе

Панорама360.

Коротко о сегодняшнем дне:

последний! Ночью вылетаем на Алтай.

- погоняли голубей на МИДе

- Добрались до Москва-Сити

- Поднялись на смотровую со скидкой (за 800 руб вместо обычных 1200 за билет), полопали бесплатного мороженого, нафотались, насмотрелись, наохались

- а потом в Аптекарский огород - бот сад. А таааам.... оранжереи.....

- написать, сидя в кафе на Арбате, открыточки любимым людям, и тут же отправить

- благодаря вовремя появившемуся таксисту не попали в пробку перед Домодедово, и вовремя вылетели домой)) Мы - счастливчики