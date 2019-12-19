самая высокая смотровая площадка в Европе

Панорама360.
Коротко о сегодняшнем дне:
последний! Ночью вылетаем на Алтай.
- погоняли голубей на МИДе
- Добрались до Москва-Сити
- Поднялись на смотровую со скидкой (за 800 руб вместо обычных 1200 за билет), полопали бесплатного мороженого, нафотались, насмотрелись, наохались
- а потом в Аптекарский огород - бот сад. А таааам.... оранжереи.....
- написать, сидя в кафе на Арбате, открыточки любимым людям, и тут же отправить
- благодаря вовремя появившемуся таксисту не попали в пробку перед Домодедово, и вовремя вылетели домой)) Мы - счастливчики