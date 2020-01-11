С В Е Т

Мне невероятно повезло в моей жзни с мамой. Причем так считаю не только я ("субъективно"), но и мои близкие подруги.

Судите сами - мы с сыном уже неделю в больнице. Душ там под замком (можно, но с разрешения медсестры), кровать одна на двоих (не предназначены в российских больницах отдельные места для мамочек, которые с детками лежат). Устали.... В палате 4 места (к счаcтью, одна кровать пустует), т.е. 6 человек. Возраст деток разный - год, два и 6.

Сон в пол-уха и на самом краю кровати, ранний в 6 утра подъем на процедуры. В палате жара.... Еще и карантин - никуда не выйти, гости запрещены. И прочие радости, многим известные)))

И тут мамочка.... Натопила мне баньку, приехала, сунула в руки ключи от машины, свою шубку и сапожки - езжай, я за тебя побуду с внуком, и чтобы до вечера я тебя здесь не видела))))))))))

Рай.... Я как в спа-салон сходила, выдохнула!

И пока я себя баловала, нас переселили в отдельную палату - ну не счастье ли???

Шикарный день.

А! Еще купила сыну слайм - залипательное занятие на полвечера.