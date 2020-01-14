Ресторан "Ленинград"

Выбраться! Устроить недошопинг (тот самый, который "зыринг"), забежать на 10 мин в салон красоты к мастеру по шугарингу, и решить вопрос, который меня измучил за полгода.
Я блин, дурочка, что раньше этого не сделала, но теперь счастлива как слон!
Вывод дня: я стала жутким прокрастинатором - что раньше за мной не наблюдалось: всегда быстро принимала решения и исполняла.
Пора. Пора возвращаться к своей истинной сути.
Очень много энергии освободилось от легко (и очень бюджетно))) решенного вопроса ;) Делай выводы, детка.