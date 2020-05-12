Девочка, которой не нужен фотошоп

Ох, ну что за дни у меня чудесные!!!

С утра встала разбитая, словно по мне асфальтовые катки катались, но взяла себя в руки, навела порядки дома, приготовила на скорую руку обед, навела красоту и поехала снимать Сашулю с дочками - совсем немного цветение

яблоней успеваем захватить!! Супруг у нее в командировке, оказывается, а я и забыла! И эта смелая чудесная девочка с двумя малышками (одной 3 года, второй 2 месяца!!!), сама за рулем, приехала на съемку. Восхищаюсь мудрости и теплоте этого человечка.

Отлично отснимались, договорились захватить еще и золотой час на стадионе - переодеться и вернуться.

Этот часовой перерыв я использовала с приятностью: приехала на болотце у пруда, посидела, подышала. Хорошо!!!!

И успела забежать домой на перекус.

Потом Сашуля приехала не одна, а еще с одной девочкой - тоже на съемку экспресс-формата.

Мы очень быстро отснимались, и я помчала забирать с вокзала Юлю - она приехала ко мне из города специально.

И тоже получилась огонь съемка! Скоростная, громкая, шумная, ржущая.

И тк мы опоздали на весь общественный транспорт, я отвезла ее домой. На обратом пути к Любаше Отр на 15 минут. И по ночной трассе - домой.

Спасибо, Жизнь, за день.....

Ночью батарейка искрит - не спалось, сортировала фоты.