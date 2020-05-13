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"У меня легкие и радостные съемки" - by natalytry
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"У меня легкие и радостные съемки" -

обманываю я клиентов)))
Снова прекрасный день! Утром экспресс-съемка с рыженькой Оксаной и ее малышом.
Купила сыну симку, настроила телефон. Теперь сын на связи, чудесно!
Днем суета какая-то, вписалась в марафон по волшебному пенделю писательскому для инсты.
Днем попытка прогуляться в лес - начались комары. Немного расстроилась: у сына на них аллергия, да и мне дзен поймать сложнее, когда чешешься как гиббон. Хотя пахнет там, конечно... растопленной сосновой смолой - непередаваемо... Аромат детства.
Жара... Потрясающе и удивительно.
Юг перепутал что-то и пришел в Сибирь))))
13th May 2020 13th May 20

Natalya Trushnikova

@natalytry
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