"У меня легкие и радостные съемки" -

обманываю я клиентов)))

Снова прекрасный день! Утром экспресс-съемка с рыженькой Оксаной и ее малышом.

Купила сыну симку, настроила телефон. Теперь сын на связи, чудесно!

Днем суета какая-то, вписалась в марафон по волшебному пенделю писательскому для инсты.

Днем попытка прогуляться в лес - начались комары. Немного расстроилась: у сына на них аллергия, да и мне дзен поймать сложнее, когда чешешься как гиббон. Хотя пахнет там, конечно... растопленной сосновой смолой - непередаваемо... Аромат детства.

Жара... Потрясающе и удивительно.

Юг перепутал что-то и пришел в Сибирь))))