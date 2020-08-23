Родная КП, привет!

Утро чилльное - напечь блинчиков, позагорать вместе перед бассейном.

И до обеда - к брату, забежать в Красную Площадь на перекус.

На обратном пути навигатор завел не туда, и тогда я решила заодно посетить любимую улицу Выгонную.

Посмотрела на свой проданный дом))

Увиделась с Сергеем соседом - приглашает в гости к ним на вечерние посиделки))) Обязательно через недельку съезжу к ним.

Домашние дела, сборы на морько, потом за тортиком и в гости к Лиле - пообщались, посмеялись.

Продуктивно пообщались с ЛюО - душа мои=друзья мои.

В 23-00 выехали в сторону Крыма. Еееееееееее.....