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Родная КП, привет! by natalytry
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Родная КП, привет!

Утро чилльное - напечь блинчиков, позагорать вместе перед бассейном.
И до обеда - к брату, забежать в Красную Площадь на перекус.
На обратном пути навигатор завел не туда, и тогда я решила заодно посетить любимую улицу Выгонную.
Посмотрела на свой проданный дом))
Увиделась с Сергеем соседом - приглашает в гости к ним на вечерние посиделки))) Обязательно через недельку съезжу к ним.
Домашние дела, сборы на морько, потом за тортиком и в гости к Лиле - пообщались, посмеялись.
Продуктивно пообщались с ЛюО - душа мои=друзья мои.
В 23-00 выехали в сторону Крыма. Еееееееееее.....
23rd August 2020 23rd Aug 20

Natalya Trushnikova

@natalytry
Сибирская болотная кикимора с камерой Canon. Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни вместе с сыном, коллекционирую потрясающих друзей, живу!
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