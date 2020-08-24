Соленая воды Жизни и Радости

Крым, Алушта.
Ехали ночью, детки спали, взрослые (кто не за рулем) пытались тоже отдохнуть.
Доехали до Черного моря, переехали Керченский мост (я впервые, последний раз при посещении Крыма это была переправа), и где-то в районе Феодосии остановка - брат поспал, за кофе, взбодриться и вперед!
Добрались до Алушты, нашли тот домик, где мы жили в прошлый раз - конечно, занят (но брат принципиально хотел туда). И цены сильно выросли. Покатались-посмотрели-пообзванивали, но вариантов нормальных нет. Решили сначала обед, потом - купаться, а уже ближе к вечеру найти жилье. И все получилось идеально!!! Домик, где остановились, очень уютный, все сделано с душой, везде видна хозяйская рука. И мужская, и женская - все продумано для качественного отдыха.
Вечерние посиделки в уютной беседке с "Крымской Ночью". И спать - только до подушки добраться.
Ощущения потрясающие!!! Крым..... отдых.... Морько.... Близкие рядом, а уж как дети счастливы!
Волна была сильная, вот их помотало по берегу)))) Довольные!!