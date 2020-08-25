В окрестностях Воронцовского дворца

Спокойное неспешное утро, накормили деток завтраком, уютно утроившись в беседке определились с маршрутом культурной поездки, в машину и в путь: Алупка, Ялта. Изначально хотели в Гурзуф в шикарный сад, но его несколько дней назад закрыли (да и ценник, если честно: по 1500р/чел, а нас 7).

Поэтому поехали в Воронцовский дворец, но южный фасад не увидели (хз как туда идти).

Зато то, что увидели - ну ооочччень!!! Красиво! Вдохновляюще!!!!

Ялту проехали, сделали стандартное фото на стелле)))

Детки устали, поэтому решили заехать домой, пообедать и на морько! В этот раз пешком: далековато и по лестнице, но оно того стоило!)))

Из ах..тельных новостей: я договорилась о покупке машины ааааааааааааа!!!!!!!!!!!!

Ура!!!!!!!!!!!!!

Первая лично моя машинка. Растешь, Натка)))))