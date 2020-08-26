А за мной - море...

Открывая новые места и новые полупустые пляжи!

Утром собрались, порядки навели в домике и поехали: сначала купаться, потом в Симферополь к друзьям Светы, а потом в путь домой до Краснодара.

На этот пляж ехали совершенно каким-то безумным маршрутом, по грунтовке, по холмам, крутые спуски. Машинка отлично себя показала, ну а брат - тот вообще огонь))) Отличный водитель. Я б в такие места не поехала, испугалась.

В итоге оказалось, что есть чудесна асфальтированная дорога, по которой мы выбрались обратно))))))) Но мы не пожалели)))

В Симф, на часок погостить, домой.

Новая трасса Таврида - просто огнище!!!! Я по ней покаталась за рулем, и Керченский мост проехала. Это чистый эстетический восторг. Особенно в районе Белой Скалы, где ты едешь словно на Диком-Диком Западе. Где там мой ковбой в белой шляпе скачет, на взмыленном мустанге?))) Отзовись!!

Дома были в 00:30

