В золотую осень - вообще мимикрирует

Поехала найти школу Вовину, без предварительной записи - в школу попала, меня обнадежили, что все хорошо, и записали на завтра на прием, но....

Но (цензура!!!!!), я стукнула об столб машину((((((((( Опять этот левый край - вмятина в бампере и разбила поворотник.... Да чтож ты за корабль такой длинный, почему я твоих габаритов не чувствую....

До слез....

Домой кое-как добралась, никакая... Итак силы на пределе, и все проблемы сложнее воспринимаются...

Вечером - шашлык и эликсир радости. А брат приехал и ...... !!!ИИИИИИ!!! Выправил бампер.

И сказал, что поворотник стоит 1тыс руб, вот и все!!! А я уже собралась брать новый бампер за 10тр, а самой еще решать фин вопрос с машиной до конца.

В общем, жизнь у меня сейчас, очень концентрированная: Радость-расстройство-снова радость - и по кругу. Очень неровно, но!!!!!

НО Я ИДУ ДАЛЬШЕ