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Проходное фото дурацкого дня by natalytry
Photo 415

Проходное фото дурацкого дня

Утром Вова раскашлялся совсем, не повела в школу. Степа тоже остался.
Помыла машину брата - и внутри, и снаружи. Довольная.
Днём приготовила обед и уехала пошопить, таки купила клёвые кожаные брюки, ура!!!
На улице чудесно тепло... Снег тает интенсивно.
Тараканы в моей голове распоясались сегодня. Я себе устроила такой эмоциональный катарсис...... Связанный с бывшим мужем, машиной и деньгами
Это пздц.
Наревелась, весь вечер просто эмоциональный взрыв. Купила виски...
Дима приехал с работы, а я в слезах...
Поговорили, успокоил.
Ушла на второй этаж, пока семья ужинала.
Много общалась с ЛюЮ. Отпускает....
А потом детки спать легли, а мы устроили терапевтический вечер для двоих... Хорошо то как....
25th January 2021 25th Jan 21

Natalya Trushnikova

@natalytry
Сибирская болотная кикимора, переехала на жаркий юг России с сыном и камерой Canon. Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
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