Проходное фото дурацкого дня

Утром Вова раскашлялся совсем, не повела в школу. Степа тоже остался.

Помыла машину брата - и внутри, и снаружи. Довольная.

Днём приготовила обед и уехала пошопить, таки купила клёвые кожаные брюки, ура!!!

На улице чудесно тепло... Снег тает интенсивно.

Тараканы в моей голове распоясались сегодня. Я себе устроила такой эмоциональный катарсис...... Связанный с бывшим мужем, машиной и деньгами

Это пздц.

Наревелась, весь вечер просто эмоциональный взрыв. Купила виски...

Дима приехал с работы, а я в слезах...

Поговорили, успокоил.

Ушла на второй этаж, пока семья ужинала.

Много общалась с ЛюЮ. Отпускает....

А потом детки спать легли, а мы устроили терапевтический вечер для двоих... Хорошо то как....