Проходное фото дурацкого дня

Утром Вова раскашлялся совсем, не повела в школу. Степа тоже остался.
Помыла машину брата - и внутри, и снаружи. Довольная.
Днём приготовила обед и уехала пошопить, таки купила клёвые кожаные брюки, ура!!!
На улице чудесно тепло... Снег тает интенсивно.
Тараканы в моей голове распоясались сегодня. Я себе устроила такой эмоциональный катарсис...... Связанный с бывшим мужем, машиной и деньгами
Это пздц.
Наревелась, весь вечер просто эмоциональный взрыв. Купила виски...
Дима приехал с работы, а я в слезах...
Поговорили, успокоил.
Ушла на второй этаж, пока семья ужинала.
Много общалась с ЛюЮ. Отпускает....
А потом детки спать легли, а мы устроили терапевтический вечер для двоих... Хорошо то как....