Тепло, +15

Утро было очень красивое, рассвет шикарен.

Вова по дороге в школу с разгону влепился в сугроб (специально нашёл - последний в Краснодаре, наверное). Велосипед даже на дыбы встал, сын вылетел из седла. Я напугалась очень - бегу к нему, думаю что он всё лицо снес об асфальт, а он встал и улыбается. Но!!! уделал брюки грязью. Я злая как ведьма, ругалась что не слушается и головой не думает. Слава богу, все хорошо.

Но завтра пешком пойдем в воспитательных целях.

Пришла домой: надо восстанавливать мир внутри. Техника Утренние Страницы и Пылесос - помощники мои. Мне стало значительно лучше.

Днём съездила в Икею, получила кучу удовольствия. Тарелочки обновила))) вечером сына на самбо.

