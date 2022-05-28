День за три

Девы умчали в Анапу, к Черному морю.

Уииии!!! Такое счастье.

Ранее утро, до Оли, забрать ее и к Вике.

И вперёд!!... В дорогу

День крайне насыщенный: заселились в отель, накупались в бассейне, сходили на вкусный обед, прогулка по набережной, стрельба в тире и прочие курортные маленькие радости.

Чуток передохнуть и на море: я открыла купальный морской сезон! Хотя мало было купающихся.

Водичка прелесть.

И ещё нашла кучу ракушек рапанов, их, похоже, волной прибило, а местные дельцы не успели собрать.

Переодеться и на танцы!

Охх оторвались...

Завтра всё мышцы о своем существовании напомнят)) далеко за полночь - в номер и отдых....

Хорошо как....

