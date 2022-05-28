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День за три by natalytry
Photo 857

День за три

Девы умчали в Анапу, к Черному морю.
Уииии!!! Такое счастье.
Ранее утро, до Оли, забрать ее и к Вике.
И вперёд!!... В дорогу
День крайне насыщенный: заселились в отель, накупались в бассейне, сходили на вкусный обед, прогулка по набережной, стрельба в тире и прочие курортные маленькие радости.
Чуток передохнуть и на море: я открыла купальный морской сезон! Хотя мало было купающихся.
Водичка прелесть.
И ещё нашла кучу ракушек рапанов, их, похоже, волной прибило, а местные дельцы не успели собрать.
Переодеться и на танцы!
Охх оторвались...
Завтра всё мышцы о своем существовании напомнят)) далеко за полночь - в номер и отдых....
Хорошо как....
28th May 2022 28th May 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
234% complete

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