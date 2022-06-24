Очень дерганный день: с утра меня морально завели как бензопилу, спросонья шквал звонков и странных пассивно-агрессивных вопросов, куча непонятных задач и претензий.

И понеслось: внутренняя истерика, то ли работать, то ли лететь в Величк - помогать Оле с обоями, то ли искать варианты отдыха (как оказалось, на август 😡).

Прилетела в Величк, там уже всё сделано, и даже прибрано,а Оля с детками уезжает.

Зачем я приехала..??..

Достала ноут, доделала хвосты по работе по з/ч, новый объем перенесли на Пн.

Навела идеальные порядки, затащила диван от брата под навес, а то предстоят дожди, сняла видео дома для Андрея.

Телефон разрывается, у всех обострение прям: и у меня, и у Лю, и у Оли, и так далее.

На агрессивной ракете - в город: через автосервис Апельсинки. Он сделал стеклоподъемник и посмотрел, что с выхлопной.

Домой, шампанского и отдых...

Ну и денёк, брррр...