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by natalytry
Photo 876

Очень дерганный день: с утра меня морально завели как бензопилу, спросонья шквал звонков и странных пассивно-агрессивных вопросов, куча непонятных задач и претензий.
И понеслось: внутренняя истерика, то ли работать, то ли лететь в Величк - помогать Оле с обоями, то ли искать варианты отдыха (как оказалось, на август 😡).
Прилетела в Величк, там уже всё сделано, и даже прибрано,а Оля с детками уезжает.
Зачем я приехала..??..
Достала ноут, доделала хвосты по работе по з/ч, новый объем перенесли на Пн.
Навела идеальные порядки, затащила диван от брата под навес, а то предстоят дожди, сняла видео дома для Андрея.
Телефон разрывается, у всех обострение прям: и у меня, и у Лю, и у Оли, и так далее.
На агрессивной ракете - в город: через автосервис Апельсинки. Он сделал стеклоподъемник и посмотрел, что с выхлопной.
Домой, шампанского и отдых...
Ну и денёк, брррр...
24th June 2022 24th Jun 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
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