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Ремонт в кухне сделан! by natalytry
Photo 893

Ремонт в кухне сделан!

Ох ну что за день шикарный))) трудотерапия полнейшая!!
С утра подумали да решили - надо делать срочно кухню!))) И в магазин стройматериалов, все купить - вперёд, вперёд, работать!!!!
Краску заколеровали, в два слоя покрасили: база и декоративный валик, потом панель-кирпичики (хвала Олиному глазомеру)) прикрепить.
В перерыве воспитывать детей, готовить обед, кормить, разговаривать))
Все доделать, отмыть, убраться - и Викуля в гости.
Силы на исходе, дозаправка из К&Б, чудное вечернее общение.
Я абсолютно счастлива, какая красота получилась!!!
В шоке и БМ, прислал денег не только за ремонт, но и на вкусняшки))))
12th July 2022 12th Jul 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
244% complete

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