Ремонт в кухне сделан!

Ох ну что за день шикарный))) трудотерапия полнейшая!!

С утра подумали да решили - надо делать срочно кухню!))) И в магазин стройматериалов, все купить - вперёд, вперёд, работать!!!!

Краску заколеровали, в два слоя покрасили: база и декоративный валик, потом панель-кирпичики (хвала Олиному глазомеру)) прикрепить.

В перерыве воспитывать детей, готовить обед, кормить, разговаривать))

Все доделать, отмыть, убраться - и Викуля в гости.

Силы на исходе, дозаправка из К&Б, чудное вечернее общение.

Я абсолютно счастлива, какая красота получилась!!!

В шоке и БМ, прислал денег не только за ремонт, но и на вкусняшки))))