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Апгрейд шкафа в коридоре by natalytry
Photo 911

Апгрейд шкафа в коридоре

Подъем, завтрак, покрасить ногти, поискать варианты с отдыхом на Черном море. Хорошие варианты разобрали, надо искать дальше...
Олю с милым отвезла в город, договорись выбрать и купить ей телефон. Предыдущий расколотили детки.
А хочется вернуться Домой, забраться в свою любимую уютную белую постель, чистое белье, душ и безделье..
Но пока никак: выбрали тлф, поехали в сторону Вики и купили его. Увидела со скидкой хорошие сплиты.
Закрутилась эта тема. Обсуждение, выбор.
Оля у Вики, я домой через ДНС Тит.
Купила!!! Прям неплохой вариант.
Тут же через ЯндексУслуги нашла специалиста, договорилась на сегодняшний вечер установить.
Чуть отдыха, уборка, и уже совсем поздно приехали ребята.
Все сделали! Оч довольная)))))
27th July 2022 27th Jul 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
249% complete

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