Апгрейд шкафа в коридоре

Подъем, завтрак, покрасить ногти, поискать варианты с отдыхом на Черном море. Хорошие варианты разобрали, надо искать дальше...

Олю с милым отвезла в город, договорись выбрать и купить ей телефон. Предыдущий расколотили детки.

А хочется вернуться Домой, забраться в свою любимую уютную белую постель, чистое белье, душ и безделье..

Но пока никак: выбрали тлф, поехали в сторону Вики и купили его. Увидела со скидкой хорошие сплиты.

Закрутилась эта тема. Обсуждение, выбор.

Оля у Вики, я домой через ДНС Тит.

Купила!!! Прям неплохой вариант.

Тут же через ЯндексУслуги нашла специалиста, договорилась на сегодняшний вечер установить.

Чуть отдыха, уборка, и уже совсем поздно приехали ребята.

Все сделали! Оч довольная)))))