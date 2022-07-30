Вечернее, уставшее

Встала в 5-30, погуляла по дому, сделала отчёты по ССК 3 шт.

И пошла жара: уборка в доме.

Спальня, кухня, коридор - серьезно так, с зачисткой, перестановкой, оптимизацией пространства, тряпками-пылесосами.

Давно этот домик не бодрила))

Должны быть сегодня ещё 2 проверки, но мне не ответили. Ну и ладно, так даже лучше: так по жаре куда-то ехать не хочется.

Олю ещё вчера пригласила с детьми в бассейн, они к обеду примчали. Перекус, дети в басс веселиться, а мы вместе - зачистку в зале. Ууух неподъемно было б для меня одной: шкаф с книгами в идеале, все пластилиновые фигурки помыть и переставить, боже какая красота! И самое революционное: диван на другое место))))) Ну-с, посмотрим завтра на реакцию)))))

В итоге 4 больших пакета в мусор, так дышать легко стало!!

Вечером душ, собраться и купить сгонять сандалии гладиаторы. Подготовка к поездке на Алтай идёт!