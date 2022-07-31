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Примерочка by natalytry
Photo 920

Примерочка

Опять ранний подъем, приготовила банде завтрак, пока спят.
И пошла в комнату с незаконченным ремонтом - порядки навести, готовить к покраске стен. Чистота, красотища!!!
Дети встали, накормить, собраться и отвезти их домой.
А сама в Величк: отвезла туда разное, в тч клёвый цветок.
Вб забрать тунику, сделать маникюр и педикюр.
В город: Леруа возврат плафонов, покупка новых.
Замена сломавшейся за 2 дня колонки.
И важный долгожданный звонок...
В сервис отполировать фары, магазин и домой. Перерыв, сборы, и в ночь - ихххааа!!! В путь!!!
31st July 2022 31st Jul 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
252% complete

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