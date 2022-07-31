Примерочка

Опять ранний подъем, приготовила банде завтрак, пока спят.

И пошла в комнату с незаконченным ремонтом - порядки навести, готовить к покраске стен. Чистота, красотища!!!

Дети встали, накормить, собраться и отвезти их домой.

А сама в Величк: отвезла туда разное, в тч клёвый цветок.

Вб забрать тунику, сделать маникюр и педикюр.

В город: Леруа возврат плафонов, покупка новых.

Замена сломавшейся за 2 дня колонки.

И важный долгожданный звонок...

В сервис отполировать фары, магазин и домой. Перерыв, сборы, и в ночь - ихххааа!!! В путь!!!