За волосы себя вытаскивать из болезни. Уже получается.
Утром себя в кучу: домашние дела, стирки и уборки.
И работать: проверка ССК.
Предложили ещё одну, сначала оказалась, а потом думаю - с какой стати?? Согласилась.
Все получилось, но лишние километры намотала - перепутала офисы продаж.
Вечером - продолжение сложного разговора. Но собрались с сыном и уехали... Много вещей оставила.
Потом заберу.
Заехала в ВБ, много посылок, а от пледа отказалась, оттенок не тот, эхх!
Вечером - душ и спааать...
А ночь какая-то крайне беспокойная: то генератор у соседей очень громкий, то собаки, то дождище начался с громом и молнией, Вова пришёл ко мне.