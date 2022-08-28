За волосы себя вытаскивать из болезни. Уже получается.

Утром себя в кучу: домашние дела, стирки и уборки.

И работать: проверка ССК.

Предложили ещё одну, сначала оказалась, а потом думаю - с какой стати?? Согласилась.

Все получилось, но лишние километры намотала - перепутала офисы продаж.

Вечером - продолжение сложного разговора. Но собрались с сыном и уехали... Много вещей оставила.

Потом заберу.

Заехала в ВБ, много посылок, а от пледа отказалась, оттенок не тот, эхх!

Вечером - душ и спааать...

А ночь какая-то крайне беспокойная: то генератор у соседей очень громкий, то собаки, то дождище начался с громом и молнией, Вова пришёл ко мне.