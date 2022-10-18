Приятное пробуждение, на завтрак разноцветная яичница и гренки, под исторический ролик - сделала черно-красный маникюр.
В сарай вырезать и установить стёкла.
Приготовила борщ.
И уборка в саду: вырезать ненужный шиповник 4 куста, покосить траву, граблями поработать - и стало красиво...
Сил у меня как-то сегодня мало, но помогаю.
Выключатель в прихожей сделать на уличный свет.
Днём чилл.
Ужин, собрать вещи и в город.
Так провожать не хочется...
Домой и пораньше спать, выключает.
Внутри тепло, нежность и спокойствие..