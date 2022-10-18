Приятное пробуждение, на завтрак разноцветная яичница и гренки, под исторический ролик - сделала черно-красный маникюр.

В сарай вырезать и установить стёкла.

Приготовила борщ.

И уборка в саду: вырезать ненужный шиповник 4 куста, покосить траву, граблями поработать - и стало красиво...

Сил у меня как-то сегодня мало, но помогаю.

Выключатель в прихожей сделать на уличный свет.

Днём чилл.

Ужин, собрать вещи и в город.

Так провожать не хочется...

Домой и пораньше спать, выключает.

Внутри тепло, нежность и спокойствие..