Утром размотанная, хотелось банально отлежаться и отоспаться. Звонок по работе по зч - надо взбодриться и работать. Душ, кофе, пободрее.

Но технические неполадки не дали - и тогда я ушла в домашние заботы.

Шкафы разбирала, оптимизацию хранения вещей устраивала.

Думаю про шкаф в прихожую, мамуля подарила на новоселье. Надо выбирать, а я в сомнениях. Пусть мысль отлежится.

С Лю на телефоне, или аудиокнигой "Мастер и Маргарита".

Брат приехал с младшими и Светой, накормила борщом, он сделал мне в душевой кран, ура!! А то я пару дней назад сорвала кнопку.

У них чудесный важный день - ипотека одобрена, сделка прошла. Уиииии!!!!!

Общались на улице: солнышко, Вова маленький фундук колол и кормил нас.

Я подмела территорию, чистота и красота.

За Вовой и на самбо.

Сил катастрофически мало.

Уже дома, попытка уютно посмотреть фильм Один дома.

Но я без сил, начали и перенесли на потом.