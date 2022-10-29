Брат варит колосник в печь

Замечательный день)) и погодка стоит прекрасная.

Утро добралась-таки до обуви: всю достала, из обувницы и коробок, всё почистила-помыла-кремом промазала. Посушила, прибрала, летнюю убрала.

Приехала Вика, пока общались, приготовила обед, узнала про рыбку хамсу. Пообедали и поехали покупать, уж больно вкусно Вика рассказывала)))

Проводила.

И чуть позже приехали брат с семьёй! В честь завершения детками первой четверти - поздравили, заказали роллы, вккуусно!!!!!! Покушали, пообщались. Чудесно. На душе так тихо и спокойно, мир и лад.