Previous
Next
Брат варит колосник в печь by natalytry
Photo 1019

Брат варит колосник в печь

Замечательный день)) и погодка стоит прекрасная.
Утро добралась-таки до обуви: всю достала, из обувницы и коробок, всё почистила-помыла-кремом промазала. Посушила, прибрала, летнюю убрала.
Приехала Вика, пока общались, приготовила обед, узнала про рыбку хамсу. Пообедали и поехали покупать, уж больно вкусно Вика рассказывала)))
Проводила.
И чуть позже приехали брат с семьёй! В честь завершения детками первой четверти - поздравили, заказали роллы, вккуусно!!!!!! Покушали, пообщались. Чудесно. На душе так тихо и спокойно, мир и лад.
29th October 2022 29th Oct 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
279% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Server 2 Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Feedback / Contact  ·  Advertise