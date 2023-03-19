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by natalytry
Photo 1192

Ходили с Вовой в цирк! Приезжал в нашу станицу.
Неплохо)))
Очень нравятся номера, которые показывают возможности человеческого организма, и не нравятся - с животными. Но дети в зале пищат от удовольствия, конечно...
2 часа программа, пофотографировала Вову в мыльном пузыре. Жаль, не брала камеру.
Домой... Дома...ну не очень обстановка.
Снова разудалое.
Сделала маникюр красный.
Вечером сбежали - О. забрала, Вову к Стё. О. в Екатерининскую на анализы крови. Ей плохо очень (((
Отвезла домой, откатала свечой.
Вечером вино и отдых...
19th March 2023 19th Mar 23

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
326% complete

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