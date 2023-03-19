Ходили с Вовой в цирк! Приезжал в нашу станицу.

Неплохо)))

Очень нравятся номера, которые показывают возможности человеческого организма, и не нравятся - с животными. Но дети в зале пищат от удовольствия, конечно...

2 часа программа, пофотографировала Вову в мыльном пузыре. Жаль, не брала камеру.

Домой... Дома...ну не очень обстановка.

Снова разудалое.

Сделала маникюр красный.

Вечером сбежали - О. забрала, Вову к Стё. О. в Екатерининскую на анализы крови. Ей плохо очень (((

Отвезла домой, откатала свечой.

Вечером вино и отдых...