Ходили с Вовой в цирк! Приезжал в нашу станицу.
Неплохо)))
Очень нравятся номера, которые показывают возможности человеческого организма, и не нравятся - с животными. Но дети в зале пищат от удовольствия, конечно...
2 часа программа, пофотографировала Вову в мыльном пузыре. Жаль, не брала камеру.
Домой... Дома...ну не очень обстановка.
Снова разудалое.
Сделала маникюр красный.
Вечером сбежали - О. забрала, Вову к Стё. О. в Екатерининскую на анализы крови. Ей плохо очень (((
Отвезла домой, откатала свечой.
Вечером вино и отдых...