Шикарная идея №187 - поехать на пляж в 22-00

И захватить роскошный закат.
День крайне энергичный.
С утра встала, свободная как птица! Собралась, вязла роликовые коньки и поехала на стадион. Учиться новому))) Прокатилась круг, упала, разбила локоть. Пошла смотреть видео-инструкцию на Ютуб.
Еще круг - уже страшнее, боишься упасть и боли. Надо в сл раз защиту надеть.
В итоге переобулась в кроссы, 2 круга пробежки и домой. По пути заехала к бабуле на 5минут.
Дома составила букет праздничный, игрушку упаковала и пошла поздравлять Натину дочку Беллу с 8-летием! И сын в Ватсап наболтал ей поздравление.
Домой пришла, вязла краску и пошла в предбаннике красить. Краски бежевой не хватило, открыла желто-коричневую, и покрасила в огороде бак, стульчики и скамейку. Красиво так!
Пролить все, прополоть, и уехать на пляж. Чудо день!
Вывод: отличная идея - начинать день со спорта.