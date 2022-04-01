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Для "мартовского котёнка" by natalytry
Photo 800

Для "мартовского котёнка"

Сын решил покататься до школы, поехали в дендр, а он порвал школьные штаны. Отправила его домой переодеться, улетел вперёд на веле. Я ещё до дома не добралась, звонит счастливый: "Мам, я сделал так, как ты обычно делаешь - дорвал их и выбросил" ахххххааа, смеюсь, ведь я и вправду так иногда делаю: надкололась посуда- добить и выбросить, одежда если уже не в товарном виде - дорвать и в мусорное ведро))))
Вечером экспресс-уборка: должны приехать в гости Маша и Саша волынщик.
Я перед гостями успела устроить с Лю Светлой онлайн-видео-пати. Соскучилась по своей красотке.. обожаю!
Ну а уж как вечер прекрасен и общителен - не описать...
1st April 2022 1st Apr 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
227% complete

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