Для "мартовского котёнка"

Сын решил покататься до школы, поехали в дендр, а он порвал школьные штаны. Отправила его домой переодеться, улетел вперёд на веле. Я ещё до дома не добралась, звонит счастливый: "Мам, я сделал так, как ты обычно делаешь - дорвал их и выбросил" ахххххааа, смеюсь, ведь я и вправду так иногда делаю: надкололась посуда- добить и выбросить, одежда если уже не в товарном виде - дорвать и в мусорное ведро))))

Вечером экспресс-уборка: должны приехать в гости Маша и Саша волынщик.

Я перед гостями успела устроить с Лю Светлой онлайн-видео-пати. Соскучилась по своей красотке.. обожаю!

Ну а уж как вечер прекрасен и общителен - не описать...

